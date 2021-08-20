Вильфанд: в Хабаровском крае прогнозируется опасная паводковая ситуация

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре до опасных отметок вблизи Хабаровска и на участке от села Троицкое до Комсомольска-на-Амуре прогнозируется с 21 по 26 августа. Река выйдет за пойму, возможны подтопления, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В период с 21 по 26 августа непосредственно у Хабаровска и на участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться рост уровня воды до опасной отметки. Когда речь идет об опасной отметке, значит река выходит за пойму и подтапливает сельскохозяйственные угодья, дороги и так далее", - рассказал он.

По словам Вильфанда, ситуация с паводком на Амуре обострится в этот период из-за интенсивных дождей.

Метеоролог отметил, что есть вероятность, что сложная ситуация на Амуре будет сохраняться и после 26 августа. "Это не значит, что он (очередной пик паводка на Амуре) закончится 26 августа, просто пока что надежный прогноз выпущен на этот период. Дальше будет видно", - сказал Вильфанд.

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровском крае, в зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на Амуре в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зеи в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с реки Селемджи.

Кроме того, в августе - сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг Дальневосточного федерального округа (ДФО), поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.