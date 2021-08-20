В Приангарье на два года сдвинется реконструкция аэропорта из-за срыва графика подрядчиком

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Реконструкцию аэропорта Братска (Иркутская область) из-за срыва графика работ подрядчиком и расторжения контракта предполагается завершить в 2023 году - на два года позже, чем планировалось. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

"В соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с ООО "СПБ Союзстрой", датой завершения работ данной подрядной организации устанавливалось 30 ноября 2021 года. Предполагаемый срок завершения работ по новому контракту - конец 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Контракт с иркутской компанией "СПБ Строй" был заключен 9 января 2020 года. 15 июня 2021 года его расторгли в связи с тем, что подрядчик нарушил условия контракта. Сейчас Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) ведет с компанией претензионную работу. Нового подрядчика определят после корректировки проектной документации и проведения конкурса.

В мае правительство Иркутской области сообщало, что работы по реконструкции аэропорта Братска отстают от графика на восемь месяцев. В модернизацию аэропорта входит реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, создание новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов. Реконструкция финансируется из федерального бюджета, сумма контракта составляла 1,19 млрд рублей.

Аэропорт Братска - второй по величине в Иркутской области. Из него выполняются рейсы в города Сибири, на Урал и в Москву. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. ПАО "Аэропорт Братск", управляющее аэропортом, ранее принадлежало авиакомпании "ВИМ-Авиа" (Татарстан), которая обанкротилась. В мае "ВИМ-Авиа" продала предприятие международной компании "Гершвин" (принадлежит компании "Русал").