Описан механизм, который помогает коронавирусу "взламывать" клетки организма

Исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений провели множество опытов, включавших криоэлектронную микроскопию и криоэлектронную томографию, чтобы наблюдать за образцами в природной среде, а также несколько сотен компьютерных симуляций. Это позволило выявить и смоделировать, как выглядит механизм "взлома" коронавирусом клетки на молекулярном уровне.

На характерных для коронавируса "шипах" присутствует рецептор-связывающий домен (RBD) - особая белковая структура, которая используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. Ученые выяснили, каким образом RBD переходит из закрытого положения "вниз" в открытое положение "вверх", позволяющее атаковать организм. Большую роль при этом играет гликан N343 - этот полимер на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса.