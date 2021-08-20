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Пандемия COVID-19

Описан механизм, который помогает коронавирусу "взламывать" клетки организма

Ученые из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений выяснили, что гликан N343 на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 августа. Ученые из США изучили механизм, участвующий в заражении человеческих клеток SARS-CoV-2 . Соответствующее исследование было опубликовано 19 августа в журнале Nature Chemistry

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Исследователи из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений провели множество опытов, включавших криоэлектронную микроскопию и криоэлектронную томографию, чтобы наблюдать за образцами в природной среде, а также несколько сотен компьютерных симуляций. Это позволило выявить и смоделировать, как выглядит механизм "взлома" коронавирусом клетки на молекулярном уровне.

На характерных для коронавируса "шипах" присутствует рецептор-связывающий домен (RBD) - особая белковая структура, которая используется для связывания с рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. Ученые выяснили, каким образом RBD переходит из закрытого положения "вниз" в открытое положение "вверх", позволяющее атаковать организм. Большую роль при этом играет гликан N343 - этот полимер на белках-шипах коронавируса фактически открывает ворота клетки и инициирует передачу вируса. 

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