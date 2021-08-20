Моряки сменившего имя и флаг судна "Порт Мэй" попросили профсоюз помочь им вернутся в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Новый экипаж судна Pacific Ray, которое ранее называлось "Порт Мэй", но сменило флаг с российского на доминиканский и ушло с Дальнего Востока в Южную Корею, обратился в профсоюз с просьбой о помощи в организации возвращения на родину. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, уточнив, что моряки не состоят в профсоюзной организации.

Судно "Порт Мэй" весной было задержано в Петропавловске-Камчатском из-за 38 нарушений, обнаруженных инспекторами на борту, и долга по зарплате перед экипажем. На момент задержания судна задолженность составляла около 1,8 млн рублей, в связи с ней Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ ранее возбудило уголовное дело. Позже судовладелец выплатил морякам 1,8 млн рублей долга.

"После двух месяцев стоянки под арестом в порту Петропавловск-Камчатский неожиданно без погашения задолженности теплоход "Порт Мэй" ушел в порт Корсаков, где сменил флаг с российского на флаг Доминиканской республики. Был набран новый экипаж и судно ушло из Корсакова в Южную Корею. Позже поступило сообщение от экипажа Pacific Ray, это тоже судно "Порт Мэй", с просьбой оказать помощь экипажу", - сообщил Суханов.

В письме экипажа в профсоюз (есть в распоряжении ТАСС) говорится, что большинство моряков не получают зарплату и не могут списаться на берег, судно находится в порту Юосу в аварийном состоянии в ожидании ремонта, девять из 16 моряков написали заявления на имя капитана судна. Экипаж состоит из жителей Дальнего Востока.

"Мы порекомендовали экипажу обратиться к портовому инспектору по поводу невыплаты заработной платы и плохого технического состояния судна и попросить задержать судно в Южной Корее. Также морякам рекомендовано обратиться в местное российское консульство", - сообщил Суханов. Он уточнил, что ни один из членов экипажа не состоит в профсоюзе, моряки не консультировались с ним перед трудоустройством на судно. Кроме того, в связи с тем, что судно теперь работает под иностранным флагом, оно не подпадает под юрисдикцию российских надзорных органов.

Второе судно этого судовладельца, "СТ Винд", находится в Приморье и также сменило флаг на доминиканский.

История судов

Судно Pacific Ray (ранее "Порт Мэй") построено в 1992 году в Турции. Оно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип строй холдинг" из Южно-Сахалинска. Год назад этот теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.

Судно "СТ Винд", приписанное к сахалинскому порту Холмск, было задержано в Приморье 20 апреля из-за жалобы экипажа на невыплату зарплаты. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по этому факту после сообщений СМИ. 22 апреля трем матросам была выплачена зарплата, они списались с судна. В конце апреля пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что судовладелец выплатил 1,6 млн рублей долга по зарплате 16 членам экипажа, полностью погасив задолженность.