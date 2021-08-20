Студенты вузов Хабаровского края будут обучаться очно, несмотря на рост по COVID-19

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Обучение в университетах Хабаровского края будет проводится в очном формате, несмотря на высокие показатели распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Наблюдается постоянный прирост заболеваемости в 300-320 человек. Это очень серьезная ситуация, ее нужно переломить в сторону уменьшения. Скоро начнется новый учебный год, увеличится число контактов. Все высшие учебные заведения начнут работу со студентами в очном режиме", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова ранее сообщила ТАСС, что школы в Хабаровском крае также будут работать в обычном режиме, линейки 1 сентября пройдут в очном формате, но отдельно для каждого класса.

Масштабы заболевания

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило повышение уровня заболеваемости. В регионе зарегистрировано 2 540 новых случаев COVID-19 против 2 200 на предыдущей неделе. Есть увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше.

"COVID-19 по клиническим формам проявляется в 70% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 24%. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеет порядка 5% жителей края. Стали чаще болеть подростки и дети от 0 до 2 лет. Неизбежен подъем заболеваемости после начала учебного года, когда люди начнут возвращаться с отпусков. Отмечу, что вирус стал более контагиозен по сравнению с прошлым годом. Необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях и уделить особое внимание вакцинации", - цитируют в сообщении руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяну Зайцеву.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация отмечается в поселке Тугур Тугуро-Чумиканского района и в поселке Нелькан Аяно-Майского района. Суммарно в населенных пунктах зарегистрированы 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выдано предписание о проведении дополнительных мер профилактики, но введения ограничительных мер пока не планируют.

В крае продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты свыше 296,2 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли более 244,2 тыс. человек. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Наименьшая - в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

В край поступила еще одна партия однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" в объеме 25 644 доз. Ее распределят между всеми медицинскими организациями региона. Всего с начала прививочной кампании в край поступило более 375,1 тыс. доз вакцины.

Для вакцинации иностранных граждан, проживающих на территории Хабаровского края, министерство здравоохранения региона дополнительно закупило 3 тыс. доз вакцины. На данный момент более 400 человек уже получили иммунитет к COVID-19. Всего в крае проживает 10 477 иностранных граждан.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 1 809 коек, коечный фонд загружен почти на 75%. С начала пандемии в регионе зарегистрированы 71 454 случая заболевания COVID-19, умерли, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, 667 человек.