В арктическом селе на Чукотке обнаружили остатки древних жилищ

ТАСС, 20 августа. Три неизвестных памятника археологии, которые предположительно являются остатками жилищ коренных жителей, обнаружили ученые на Чукотке в селе Лаврентия. Сейчас эти каменные кладки получают название, а специалисты готовятся к работам по их изучению, рассказал ТАСС руководитель комитета по охране культурного наследия Чукотского АО Владимир Девяткин.

"Сообщения о не изученных ранее памятниках поступали нам от местного жителя еще в прошлом году, поэтому этим летом экспедиция ученых Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева остановилась в Лаврентия для проверки этой информации. Действительно, памятники есть - крупные, с ярко выраженным культурным слоем, которые можно исследовать. О них ничего не известно, у них даже нет названия. В течение 10 дней ученые определятся с наименованием, и уже в следующем сезоне приступят к их исследованию", - рассказал Девяткин.

Экспедиция также исследовала древнее эскимосское поселение Наукан: во время раскопок были обнаружены несколько находок - отходы косторезного мастерства, детали поворотного гарпуна, а также гильзы от огнестрельного оружия. Эти исследования лягут в основу досье на включение этого памятника археологии в список ЮНЕСКО.

В настоящий момент на Чукотке работает еще одна научная экспедиция - ученые исследуют самый северный памятник наскальной живописи - петроглифовы Пегтымеля в Чаунском районе Чукотки. Завершится она осенью.