В Сиднее на месяц продлили карантин на фоне роста числа заболевших COVID-19

СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, выявили в минувшие сутки 644 случая заражения коронавирусом и четыре смерти, связанные с COVID-19. Как сообщила в пятницу глава правительства региона Глэдис Береджиклян, из-за продолжающегося роста числа инфицированных санитарные ограничения на территории штата будут ужесточены.

"Мы продлеваем карантин еще на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов, вызывающих наибольшую озабоченность [из-за роста числа заразившихся коронавирусом]", - сказала Береджиклян, отметив, что данные решения являются "крайней мерой" и они будут действовать, пока власти не зафиксируют "эффект от масштабной вакцинации, проведенной в регионе в последние недели".

В числе новых ограничений, вступающих в силу с понедельника, 23 августа, требование носить маску за пределами дома и комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 (14:00-22:00 мск) в 12 районах мегаполиса, где зафиксировано наибольшее число заразившихся.

По данным регионального министерства здравоохранения, общее число заболевших с 16 июня, когда в штате была зафиксирована вспышка, выросло до более чем 8,5 тыс., умерли 65 инфицированных. Госпитализированы 470 заразившихся, 80 из них помещены в палаты интенсивной терапии.

Карантин в столице Австралии

Власти Австралийской столичной территории выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее число активных случаев в Канберре достигло 95. В регионе объявлен трехнедельный карантин, действие которого должно завершиться 2 сентября, если властям удастся остановить распространение вируса.

Ситуация в Мельбурне

Сотрудники департамента здравоохранения штата Виктория с 5 августа 2021 года фиксируют стабильный рост числа заразившихся в административном центре региона - городе Мельбурн. В минувшие сутки здесь зарегистрировали 55 новых случаев инфицирования, после чего общее число заразившихся выросло до 349. В Мельбурне объявлен карантин, действует комендантский час.

Статистика по стране

В регионах Австралии, за исключением штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийской столичной территории, эпидемическая ситуация остается благополучной. Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 43 тыс. Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 975 человек, более 31 тыс. заболевших выздоровели.

В конце февраля в стране началась вакцинация, при которой используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer. 15,6 млн человек (более 60% населения) получили одну дозу препарата, полностью вакцинированы 5,5 млн австралийцев (22%). Власти прогнозируют, что к началу ноября не менее 70% взрослого населения Австралии будут полностью вакцинированы против коронавируса.