Вода в Черном море на курортах Кубани очистится к концу следующей недели

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Вода в Черном море на курортах Краснодарского края очистится после подтоплений, произошедших в регионе из-за дождей, и станет комфортной для купания в конце следующей недели, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В среду сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, исчез, но на территории региона до воскресенья будут проходить фронтальные разделы, ожидаются сильные дожди с грозой, возможен град. В связи с подтоплениями на курортах края повреждена туристическая инфраструктура, ведется ее восстановление, также Роспотребнадзор запретил купание на ряде пляжей до получения результатов лабораторных исследований о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Штормовая погода внесла коррективы, погода, которая ожидается в ближайшие три дня, также будет пагубно действовать. Что касается реабилитации Черного моря, она уже идет. Морская вода начинает очищаться, на то, чтобы оправиться, потребуется неделя, произойдет полное восстановление зоны рекреации", - сказал Колесник.

Он добавил, что морская вода станет комфортной для купания к концу следующей недели, если в регионе не произойдет резких вторжений холодных воздушных масс.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.