WP: cлучаев миокардита после вакцины Moderna может оказаться больше, чем считалось

ТАСС, 20 августа. Сотрудники американской системы здравоохранения проверяют сведения о том, что вакцинация препаратом компании Moderna может быть связана с воспалением сердечной мышцы - миокардитом - у людей младше 30 лет в большем количестве случаев, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post .

Исследование сообщений о побочных эффектах вакцины затронуло также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). "Мы можем сказать, что FDA абсолютно привержено проверке данных по мере их поступления. Ранее мы сообщали о [связи] миокардита и вакцин против COVID-19, и если новая информация изменит соотношение риска и пользы, мы соответствующим образом уведомим общественность", - прокомментировал ситуацию представитель Управления по санитарному надзору.

Один из источников газеты сообщил, что данные, предоставленные правительством Канады, показывают, что заболеваемость миокардитом у тех, кто получает вакцину Moderna, может быть в 2,5 раза выше, чем после вакцины компании Pfizer-BioNTech.

Компания Moderna не ответила на запрос о комментарии.

Миокардит и перикардит представляют собой воспаления сердечной мышцы. Симптомы заболевания варьируются, однако часто включают затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и боли в груди.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что занимавшийся этой проблемой консультативный комитет США по практике иммунизации пришел к заключению, что "польза мРНК-вакцин продолжает перевешивать риски миокардита и перикардита даже у молодых людей". По имеющимся в США данным, заболевание миокардитом было зарегистрировано в среднем в 40,6 случая на млн у вакцинированных мужчин и в 4,2 случая на млн у вакцинированных женщин. Речь идет о возрастной группе от 12 до 29 лет. У лиц старше 30 лет эти показатели составили соответственно 2,4 случая на млн и один случай на миллион.