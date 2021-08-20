Глава ВЦИОМ заявил, что россиянам интересна форма дистанционного электронного голосования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне интересуются новшествами, которые будут применяться на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, применение технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет расширяться. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

На предстоящих выборах в сентябре ДЭГ будет применяться в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

По словам Федорова, "людям интересно, они позитивно относятся" к этой новой технологии. "Мы можем заказывать пиццу через смартфон или покупать билеты в кино, или участвовать в голосовании по важным вопросам региональной, местной жизни, можем жалобы писать, а голосовать на выборах почему-то не можем. И тут такая возможность появляется. И это интересно, особенно молодому поколению", - пояснил он, сославшись на данные исследований социологов.

При этом глава ВЦИОМ обратил внимание, что широта применения ДЭГ "во многом зависит от масштабов агитации со стороны Центризбиркома, региональных избиркомов, может быть, региональных властей, от того, насколько активно они будут рассказывать избирателям о такой возможности". "Поэтому пока предсказывать, сколько людей проголосует электронно, невозможно, но потенциал большой", - отметил он, предположив, что "эта форма голосования будет в дальнейшем только развиваться и расширяться".