Минобороны передаст Новосибирской области участок под застройку жилья, детсадов и школ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минобороны России передаст Новосибирской области земельный участок военного ведомства, на котором планируется построить жилье, детские сады и школы. Об этом сообщили журналистам пятницу в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что глава Минобороны принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Новосибирской области.

"По поручению Сергея Шойгу Департаментом военного имущества Минобороны России готовится соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность с учетом интересов воинских частей, дислоцированных на территории области, а также военнослужащих и членов их семей. Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города", - подчеркнули в Минобороны.