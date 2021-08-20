Для поездок в Махачкалу и на курорты Карачаево-Черкесии заработала система единого билета

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция и фонд "ПосетиКавказ" запустили новые мультимодальные маршруты на Северном Кавказе - теперь по единому билету можно добраться в Махачкалу (Дагестан), Романтик, Домбай и Архыз (Карачаево-Черкесия), сообщили ТАСС в пятницу в дирекции.

"Для поддержки и продвижения внутреннего туризма, обеспечения транспортной доступности для населения запустили новые мультимодальные маршруты в дополнение к ранее открытым в приоритетные туристические регионы СКФО. На горнолыжные курорты Карачаево-Черкесской Республики - Домбай, Архыз и Романтик и в столицу Республики Дагестан - Махачкала можно добраться по системе единого билета "самолет + автобус" и "поезд + автобус" с пересадкой через аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова и аэропорт Махачкала (Уйташ), а также железнодорожную станцию г. Невинномысска", - рассказали в пресс-службе.

Специализированная перевозка осуществляется в прямом и обратном направлении по нескольким маршрутам. Продажу билетов уже запустили для поездок по маршрутам аэропорт Минеральные воды - Черкесск - Карачаевск - Архыз - Романтик, а также аэропорт Махачкалы - центр Махачкалы. Кроме того, до Домбая теперь можно добраться и поездом, тогда как раньше модульный маршрут включал в себя возможность приехать на Домбай через аэропорт Минеральных Вод. Продажи билетов по маршрутам станция Невинномысская - Черкесск - Карачаевск - Домбай и станция Невинномысская - Черкесск - Архыз - Романтик откроются в течение 10 дней.

Оформить единый билет можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте и в приложении ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" можно оформить через агентскую сеть транспортной клиринговой палаты. При покупке такого билета пассажиру одновременно оформляется билет на поезд или самолет, а также талон, предоставляющий право на проезд в комфортабельном автобусе. Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки.

Система единого билета уже работает по нескольким маршрутам. Так, на сегодняшний день пассажиры могут приобрести единый билет на побережье Балтийского моря в Калининградской области, курорты Приэльбрусья и в Абхазию.

О курортах КЧР

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. "Домбай" - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. Он развивается как всесезонный курорт, на его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. На территории курорта работает туристский комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3,2 тыс.0 м над уровнем моря.

За 2020 год Карачаево-Черкессию посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".