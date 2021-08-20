Почти все российские школы завершили подготовку к новому учебному году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 95% образовательных организаций в России, то есть свыше 83 тыс., завершили подготовку к новому учебному году. Однако 184 школы в девяти регионах не отвечают необходимым требованиям Роспотребнадзора, говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, опубликованном на сайте правительства в пятницу.

"На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тыс.) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Роспотребнадзора, остается всего 184 школы в девяти регионах - менее 0,5% всех школ страны, которые не отвечают необходимым требованиям. Из них 45 школ в четырех регионах являются малокомплектными и труднодоступными, и в них для учеников начальных классов горячее питание заменено выдачей продуктовых наборов с организацией большой перемены для приема пищи детьми дома.

"Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую", - передает секретариат слова Голиковой.

Так, Росгвардия, МВД и МЧС провели комиссионные обследования образовательных организаций, в результате которых отмечено улучшение ситуации с противокриминальной оснащенностью школ: на 41% увеличилось количество организаций, имеющих физическую охрану, на 33,5% - оборудованных кнопками тревожной сигнализации, на 22 % - оснащенных системами видеонаблюдения, на 9,7% - системами контроля доступа.

Также Голикова взяла на личный контроль вопрос с началом учебного года в школах, которые не откроются 1 сентября из-за пожаров или подтоплений. Она поручила руководителям регионов, где расположены такие учебные заведения, принять все необходимые меры, чтобы дети смогли начать учебный год в других организациях. Кроме того, к 1 сентября в РФ планируется ввести более 84 тыс. мест в 130 школах и 10,5 тыс. мест в 61 детском саду.