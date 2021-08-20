Лукашенко предложил Венгрии сотрудничество в сфере защиты традиционных семейных ценностей

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сотрудничество с Венгрией должно развиваться и укрепляться, в том числе в направлении защиты семейных ценностей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Одним из перспективных направлений взаимодействия может стать защита традиционных семейных ценностей. Принимая во внимание соответствующий существенный опыт Беларуси, выражаю готовность к расширению диалога в этой отрасли, в том числе в рамках международных организаций", - подчеркнул президент в поздравлении президенту Венгрии Яношу Адеру с национальным праздником - Днем святого Иштвана.

Лукашенко также направил поздравительное послание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, отметив в нем, что в последний период Белоруссии и Венгрии пришлось пережить нелегкие испытания. "Однако я убежден: нам хватит стойкости, мудрости и целеустремленности выстоять и победить существующие трудности", - подчеркнул президент. Глава государства выразил благодарность Венгрии за многолетнюю поддержку, особенно важную в это непростое время. "Надеюсь, что дружественные отношения, которые сложились между людьми, конструктивный диалог, сохраненный Минском и Будапештом, будут способствовать развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных отраслях", - отметил Лукашенко.

Председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного Суда Петр Миклашевич ранее сообщил, что в проекте новой конституции Белоруссии, над которым в настоящее время идет работа, предложено прописать, что брак - это союз женщины и мужчины, "с целью сохранения традиционных ценностей семьи и брака".