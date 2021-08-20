На леднике в Гренландии впервые выпал дождь

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Дождь был зафиксирован на исследовательской станции, расположенной на самом высоком участке ледяного щита Гренландии, впервые за историю наблюдений, ведущихся с 1950 года. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на американский Национальный центр данных по исследованию снега и льда.

"14 августа в наивысшей точке ледяного щита Гренландии в течение нескольких часов шел дождь, температура воздуха была выше 0 градусов в течение примерно девяти часов. До этого в данной географической точке, расположенной на высоте в 3 216 м над уровнем моря, никогда не сообщалось о дожде", - написано в сообщении американского центра. До этого температура выше нуля фиксировалась здесь лишь два раза за последние 10 лет.

Центр поясняет, что необычное для данного места явление было вызвано потоком теплого воздуха, пришедшего с юга острова в ходе взаимодействия зон повышенного и пониженного давления. В результате дождя на ледяной покров острова выпало около 7 млрд тонн осадков, что привело к его таянию.

Американские ученые указывают, что дожди и таяние поверхности ледника достигли станции, расположенной на наивысшей точке ледника, 14 и 15 августа, но уже 16 августа "площадь, затронутая таянием, вернулась к нормальным значениям". В течение этих трех дней дожди и температура выше нуля наблюдались на юге и западе острова.