В Южной Корее рассматривают возможность одобрения вакцины "Ковивак"

СЕУЛ, 20 августа. /ТАСС/. Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса "Ковивак". Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте регулятора.

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"Производитель 20 августа подал заявку на предварительное рассмотрение неклинических данных (токсичность и эффективность) о вакцине в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении. - Министерство внимательно изучит представленные данные".

Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины "Ковивак".