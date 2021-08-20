Число русских в Узбекистане с 1989 года сократилось на 1 млн

ТАШКЕНТ, 20 августа. /ТАСС/. Численность русских в Узбекистане на 1 января 2021 года составила 720,3 тыс. человека, что на 1 млн меньше, чем в 1989 году, когда были обнародованы предыдущие данные по численности и национальному составу населения республики. Информацию об этносоставе населения Узбекистана на 1 января 2021 года в пятницу обнародовал Госкомстат республики.

"Коренное население - узбеки - к 2021 году по сравнению с 1989 годом увеличилось более чем вдвое - с 14,14 млн человек до 29,2 млн человек, за этот период в республике также значительно увеличилось число таджиков, каракалпаков, киргизов и туркмен", - говорится в сообщении. При этом простое сравнение данных 1989 и 2021 годов показывает, что численность русских в республике сократилась на 1 млн человек.

На сегодняшний день русские, наряду с узбеками, таджиками, казахами и каракалпаками, пока еще входят в пятерку наиболее крупных этнических групп республики. Однако специалисты полагают, что к 2023 году, когда в Узбекистане впервые после 34-летнего перерыва пройдет перепись населения, русских станет еще меньше.