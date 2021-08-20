Премьер Израиля одним из первых в возрасте от 40 лет получил третью дозу вакцины

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет одним из первых в своей возрастной группе от 40 лет и старше получил в пятницу третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По его данным, вакцинация 49-летнего главы кабмина была осуществлена в медицинском центре "Меир" города Кфар-Саба в центральной части Израиля. "Я обращаюсь ко всем, кто соответствует критериям для получения третьей дозы вакцины, идите и делайте прививку", - заявил Беннет, чье выступление транслировала радиостанция. Ранее в пятницу генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии ведомства, которая предложила понизить минимальный возраст для бустерной вакцинации от коронавируса с 50 до 40 лет, а также сделать третью дозу прививки доступной "вне зависимости от возраста медицинским работникам, преподавателям, лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, а также беременным женщинам".

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, а с 13 августа возраст был снижен до 50 лет. Вакцинация этим препаратом в Израиле началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,87 млн человек, вторую - 5,43 млн, третью - 1,2 млн.