Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ ввело запрет на 180 дней на экспорт китов, дельфинов и морских свиней. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Аналогичную инициативу предлагается внедрить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Главная цель - защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений - в океанариумах и дельфинариях", - пояснили в правительстве, отметив, что данное постановление поможет комплексному решению проблемы с учетом принятых ранее мер.

Этим же документом Минэкономразвития поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии инициативу введения временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС. "Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза также будет проработан на уровне ЕАЭС", - добавили в правительстве России.

В 2018 году широкий резонанс получила история с так называемой китовой тюрьмой. В бухте Средней в Приморском крае незаконно содержались в неволе 11 косаток и 90 белух, которых собирались продать в китайские океанариумы. После вмешательства президента РФ Владимира Путина животных выпустили на свободу.

Чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций, глава государства поручил кабмину усовершенствовать законодательство. Были внесены изменения в федеральные законы, предусматривающие запрет на вылов морских млекопитающих в промышленном рыболовстве. Также ужесточились требования к получению решения о предоставлении в пользование морских млекопитающих для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.