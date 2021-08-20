Шесть граждан РФ и одна российская организация получили благодарность от МИД Японии

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии выразило благодарность шести гражданам РФ и одной российской организации. Об этом сообщается в распространенном в пятницу ежегодном отчете ведомства.

Министерство благодарит научного руководителя Социально-гуманитарного института Кабардино-Балкарского государственного университета Владимира Грусмана и Сахалинское "Кинодосуговое объединение" за продвижение культуры Японии в России. Кроме того, за развитие взаимопонимания между двумя странами благодарность получили ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Александр Тургаев, директор Музейно-выставочного комплекса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Надежда Сухарева, председатель "Общества дружбы Поронайск-Китами" Виктор Макаров и директор Дальневосточного отделения международного благотворительного фонда "Новые имена" Людмила Никита. Помимо этого, японский МИД отметил заслуги директора Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге Ирины Поповой в области исследования культуры Японии.

Отмечается, что получившим благодарность будет направлена почетная грамота и памятный подарок.