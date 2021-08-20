Рособрнадзор сообщил об отсутствии жалоб на новый формат ЕГЭ по информатике

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Жалоб и заявлений о намеренном усложнении ЕГЭ по информатике от учащихся не поступало. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Единый государственный экзамен по информатике в 2021 году впервые проводился на компьютерах.

"В этом году, как ни странно, Единый государственный экзамен прошел очень спокойно в плане жалоб изменения содержания того или иного предмета. Действительно, у нас каких-то заявлений, всплесков активности в СМИ не наблюдали. Я и мои коллеги в преддверии сдачи информатики в новом формате больше всего опасались, что новый формат вызовет проблемы у учеников и учителей", - сказал Музаев.

Он отметил, что работа, которая была проведена на федеральном уровне и на региональных уровнях самими учителями в школах, показала, что все сделали правильно.

"Буквально вчера я в пабликах читал отзывы абитуриентов, которые прошли информатику, и у них очень положительный отзыв <...> Сами участники экзамена оценили положительно. Я даже замечание слышал "можно было бы усложнить", - сказал Музаев.

24 и 25 июня для участников ЕГЭ прошел экзамен по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям). В 2021 году данный экзамен впервые проводился на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.