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Пандемия COVID-19
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В Москве зарегистрировали 52 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 14 апреля

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 1 925

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 52.

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Прирост стал минимальным с 14 апреля, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 54 смерти, всего с начала пандемии - 26 872 (1,73% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось на 1 925 против 2 142 днем ранее, до 1 551 311. В относительном выражении прирост составил 0,12%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в городе увеличилось на 2 599, до 1 423 229 (91,7% всех инфицированных). Сейчас, согласно данным штаба, в столице продолжают лечение 101 210 человек.

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