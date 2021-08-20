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ЕГЭ

Окончательный вариант ЕГЭ по информатике 2022 года примут в ноябре

При этом до 1 сентября демоверсии ЕГЭ-2022 будут опубликованы по всем предметам, в том числе и по информатике

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Окончательный вариант Единого государственного экзамена по информатике 2022 года будет принят в ноябре 2021 года после общественных обсуждений. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Общественное обсуждение будет до ноября, и окончательное решение мы примем по окончательному развитию ЕГЭ по этому предмету [информатике] после общественного обсуждения", - сказал Музаев.

Он отметил, что до 1 сентября демоверсии ЕГЭ-2022 будут опубликованы по всем предметам, в том числе и по информатике.

Ранее глава Рособрнадзора заявлял, что отмена ЕГЭ не обсуждается, однако ведомство готово вносить изменения в порядок проведения экзамена.

Теги
РоссияЕГЭМузаев, Анзор Ахмедович
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