В Самарской области разработали технологию по очистке водоемов от синезеленых водорослей

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Самарская компания "Биотехкомп" разработала технологию, которая позволит очистить реки и озера от синезеленых водорослей, а также переработать их в сельскохозяйственные удобрения, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Разработанная компанией уникальная технология призвана очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или синезеленых водорослей, уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду. В процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который также можно использовать для нужд региона", - говорится в сообщении.

По словам представителей компании, для сбора водорослей разработали судносборщик, или комбайн. Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту. Она может собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом один переработанный кубометр синезеленых водорослей дает на выходе 200 кубометров биогаза (метана) и около 30 "зеленых" кВт, сообщили в правительстве.

Перспективы использования

"Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство. <…> Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

Власти Самарской области в 2021 году выделят первый транш из бюджета для реализации первого опытного этапа производства. "В начале 2022 года при поддержке венчурного фонда, в том числе федерального, сможем предоставить второй транш, что позволит создать полный цикл опытного производства", - сказал глава региона.

Помимо энергетических компаний, заинтересованность проектом есть у сельхозкомпаний и организаций, занимающихся переработкой биоотходов. "Крайне важная тема для Самарской области, для всех волжских регионов. Могу сказать, актуальность ее для тех субъектов Российской Федерации, которые расположены ниже по течению, еще больше. Там ситуация зачастую оценивается как критическая", - отметил губернатор.

Очищение водоемов от водорослей позволит также решить проблему мора рыбы, на которую жаловались жители региона. Глава региона пояснял, что мор рыбы связан с высокой температурой, которая способствует активному развитию водорослей и недостатку кислорода в воде.

Компанию "Биотехкомп" создали в 2016 году, а в 2019 она стала резидентом "Жигулевской долины". Разрабатывает биотехнологии для энергетики и сельского хозяйства, специализируется на глубокой переработке органических отходов или загрязнений в биогаз и органические удобрения по технологии биореакций.