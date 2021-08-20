В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать кабачки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества рекомендовали выбирать кабачки и цукини без трещин, царапин, коричневых пятен или каких-либо повреждений и помятостей на поверхности, а также учитывать их способ приготовления. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе организации.

"При выборе важно обратить внимание на целостность плода и его кожицы. На поверхности кабачка не должно быть трещин, царапин, коричневых пятен или каких-либо иных повреждений и помятостей. Овощи должны быть упругими и не проминаться под пальцем при нажатии", - говорится в сообщении.

Эксперты также рекомендовали выбирать для заготовок молодые кабачки небольшого размера с тонкой и нежной кожицей и мякотью. Молодые небольшие и тонкокожие кабачки и цукини будут более нежными и вкусными при немедленном приготовлении и потреблении.

Для хранения в свежем виде подойдут более крупные, созревшие и толстокожие плоды сортов позднего созревания, отметили в организации, уточнив, что хранить кабачки следует в холодильнике.

В Роскачестве отметили, что Россия выполняет план по кабачкам на 75% объема потребления, добавив, что свежие кабачки и цукини в магазинах розничных сетей, в основном, является импортным продуктом, так как кабачки российского производства направляются на переработку для производства кабачковой икры и детского питания.

Лидером по поставкам кабачков и цукини является Турция, на ее долю приходится порядка 85% всего объема импорта. По данным 2020 года, на Китай приходится 13% от всего импорта, при этом большая часть китайских поставок направляется на Дальний Восток и в Восточную Сибирь. В то время как российская и турецкая продукция доминирует на рынке центральной части страны.