В Саратовской области продлили ограничения на работу общепита в ночное время

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Саратовской области продлили до 4 сентября ограничения на работу ряда организаций из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в Telegram-канале в пятницу.

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"На основании предписания [главного санитарного врача] антиковидные ограничения продлены по 4 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 запрещена. Исключение составляет обслуживание навынос без посещения помещений предприятия общепита, доставки заказов, а также на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе.

Кроме того, приостановили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных заведениях и других предприятиях общепита, а также бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

20 августа в Саратовской области зарегистрировали 242 случая коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 78 155. Выздоровели с начала эпидемии 72 562 человека, за сутки - 222 человека. Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце июня, рост продолжается практически ежедневно. В связи с этим в области открываются новые койки в ковидных госпиталях, также вводятся новые и продлеваются действующие ограничения.