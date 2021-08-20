Партия "Зеленые" предложила Минприроды дополнить методику расчета ущерба от лесных пожаров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Партия "Зеленые" предлагает дополнить разработанную Минприроды методику расчета ущерба от лесных пожаров критериями, учитывающими вред от деградации почв, гибели животных, загрязнения воздуха вследствие выбросов продуктов горения. Об этом сообщает пресс-служба партии в пятницу.

"Документ необходимо дополнить расчетом вреда, причиненного пожаром почвам вследствие их деградации", - приводятся слова члена президиума партии "Зеленые" Александры Кудзаговой в сообщении. Кроме того, в методике нужно учесть гибель животных и растений, включенных или не включенных в Красную книгу России или региона, а также учесть вред, причиненный пожаром вследствие выбросов продуктов горения в атмосферу, указала она.

По словам Кудзаговой, в документе отмечается, что он разработан исходя из понятия о лесе как об экологической системе, "однако при этом упускается из виду ущерб от пожара для всех компонентов леса как экосистемы". "Предлагаемая Минприроды методика расчета занижает истинный ущерб от лесных пожаров минимум в четыре раза", - считают в партии.

Проект Министерства природных ресурсов и экологии "О методике определения вреда (ущерба), причиненного лесам вследствие лесных пожаров" был опубликован 12 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время проект министерства проходит публичное обсуждение, которое завершится 1 сентября.