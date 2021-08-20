МВД нашло новые способы обнаружения отпечатков пальцев на месте преступления после пожаров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Эксперты МВД разработали новый способ обнаружения отпечатков пальцев подозреваемых в преступлениях на месте пожаров. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев в статье "Все доказательства огонь не уничтожит", размещенной в пятницу на портале "МВД Медиа".

"Усовершенствованы и разработаны новые способы обнаружения и выявления следов рук с учетом специфики исследуемых объектов, связанной с их пребыванием на пожаре <…> Установлено, что потемнение бумажных носителей, наслоение копоти и воздействие распространенных средств пожаротушения затрудняют работу с объектами, но не исключают возможности обнаружения и выявления следов рук. Таким образом, любой сохранившийся после пожара предмет при правильном подходе к исследованию может оказаться ценным источником и носителем доказательственной информации, способствующей идентификации лица по следам папиллярных узоров", - сказал он.

Также Гостев отметил, что проведенное в экспертно-криминалистическом центре МВД России научное исследование открыло новые перспективы обнаружения и выявления следов рук на объектах, достаточно сложных для исследования традиционными средствами и методами, обычно применяемыми при производстве дактилоскопических экспертиз.

По данным МВД, в прошлом году зарегистрировано более 9,5 тыс. фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенных из хулиганских побуждений путем поджога, из которых раскрыт только 21%, а за первое полугодие этого года зарегистрировано более 3,5 тыс. таких фактов.