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Минприроды подготовило законопроект о снижении объемов захоронения мусора

Ведомство готово внести документ в Госдуму осенью, сообщил его глава Александр Козлов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды России внесет в Госдуму новый законопроект о вторичных материальных ресурсах. Он будет направлен на сокращение объемов захоронения отходов на полигонах и свалках до минимума, сообщил глава министерства Александр Козлов.

"Желательно сделать так, чтобы его [мусор] минимальное количество захоранивалось, а та часть, которая может переработаться, пускалась во вторичный оборот. <…> У нас сейчас нет закона, который бы это регулировал. Мы этот закон назвали "О вторичных материальных ресурсах", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Козлов отметил, что данный законопроект уже разработан министерством. "Мы готовы в Госдуму его внести в осеннюю сессию", - рассказал министр.

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