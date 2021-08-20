Минприроды подготовило законопроект о снижении объемов захоронения мусора

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды России внесет в Госдуму новый законопроект о вторичных материальных ресурсах. Он будет направлен на сокращение объемов захоронения отходов на полигонах и свалках до минимума, сообщил глава министерства Александр Козлов.

"Желательно сделать так, чтобы его [мусор] минимальное количество захоранивалось, а та часть, которая может переработаться, пускалась во вторичный оборот. <…> У нас сейчас нет закона, который бы это регулировал. Мы этот закон назвали "О вторичных материальных ресурсах", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Козлов отметил, что данный законопроект уже разработан министерством. "Мы готовы в Госдуму его внести в осеннюю сессию", - рассказал министр.