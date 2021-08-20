Специалисты объяснили природным фактором локальные изменения цвета воды в Байкале

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Изменение цвета воды в некоторых местах озера Байкал на зеленый или бирюзовый, о чем массово сообщают пользователи в социальных сетях, связано с природным фактором - цветением фауны. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.

"Все, что показывается в соцсетях, - бирюзовый цвет Байкала, зеленый и потом синий - это не что иное, как цианобактерии [сине-зеленые водоросли], которые, пока живут, имеют зеленый цвет, а когда умирают, [приобретают] синеватый оттенок. Это подтверждает и Лимнологический институт, который брал пробы в районе бухты Песчаной. Это фауна Байкала, и цветение наблюдается ежегодно. Два года назад такая же ситуация была в Баргузинском районе Бурятии", - сказал Сафронов.

По его словам, с помощью авиации и маломерных судов специалисты проводят мониторинг в акватории озера, при выявлении каждого пятна отбирают пробы и направляют их на исследования. "Пока что явных загрязнений поверхностной воды Байкала не выявлено", - отметил Сафронов. Представитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Пульников сообщил журналистам, что гибели водных биологических ресурсов в местах появления цветных пятен не зафиксировали.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгения Гоголева, разлива горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ, которые могли бы стать причиной появления пятен, в июле и августе в этих местах не регистрировалось.

Сафронов рассказал, что сейчас также проводятся дополнительные исследования в связи с обнаружением учеными загрязнения у острова Ольхон. Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 12 августа сообщал, что там выявили следы, предположительно, лакокрасочной продукции в воде.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения об изменении цвета воды в бухтах Бабушка и Песчаная.