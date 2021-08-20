В полуфиналы конкурса "Твой ход" вышли 10 тыс. студентов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Второй этап студенческого конкурса "Твой ход" завершился, по его итогам в полуфиналы вышли 10 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов проекта.

"Завершился второй этап всероссийского конкурса "Твой ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". По результатам рейтинга участников в полуфиналы вышли 10 тыс. человек. Это студенты, которые выполнили все конкурсные задания, активно участвовали в мероприятиях проекта и работали над решением кейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что полуфиналы пройдут с 15 сентября по 30 октября в очном формате во всех федеральных округах страны. "На этом этапе студенты станут участниками большой ролевой игры, которая позволит проявить все способности и навыки и продемонстрировать знания, полученные в ходе конкурса", - отмечается в сообщении.

По данным организаторов, студенты, которые покажут лучшие результаты в полуфинале, могут получить приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны, международные отраслевые форумы и пройти обучение в престижных корпоративных школах.

В финал конкурса, который пройдет в ноябре в Сочи, выйдет 1 тыс. студентов. 200 победителей получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей выиграют дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза, рассказали организаторы.

Организаторами конкурса "Твой ход" выступают АНО "Россия - страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки и Росмолодежи. Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.