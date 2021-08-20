Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров в России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды России направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Речь идет, в частности, о ватных палочках и трубочках, сообщил глава министерства Александр Козлов.

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"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаемая или не перерабатывается вообще <…> Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

Козлов подчеркнул, что министерство ставит себе задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров.

"Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", - сказал министр.