Ямальские школьники за отличную учебу смогут бесплатно стажироваться за рубежом

ТАСС, 20 августа. Программа бесплатных стажировок за границей для школьников, которые демонстрируют высокие результаты в учебе, будет запущена в следующем году на Ямале. Таким образом дети смогут повысить знания иностранных языков, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Новая мера поддержки для талантливых детей девятых и десятых классов - это бесплатная поездка за границу. Речь идет о детских летних лагерях с интенсивными языковыми школами. Такая возможность будет реализована, когда будут ослаблены ковидные ограничения", - цитирует пресс-служба губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Предполагается, что такую возможность получат дети в возрасте 14-16 лет, победители заключительного и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также дети из многодетных и малоимущих семей. Обязательное условие - отличные оценки по иностранным языкам.

В пресс-службе отметили, что программа стажировок сейчас прорабатывается. Планируется, что первые группы школьников пройдут стажировку уже в 2022 году на Кипре, также возможна языковая практика в Китае в 2023 году.