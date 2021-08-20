Опрос: две трети россиян назвали хобби средством для снятия стресса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Две трети россиян занимаются хобби для снятия стресса, следует из исследования "Яндекс.Дзена", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Две трети опрошенных занимаются своим увлечением, чтобы снимать стресс (так отвечал каждый пятый участник опроса в возрасте от 18 до 34 лет - чаще, чем другие возрастные группы). Половина опрошенных призналась, что черпает в своих увлечениях вдохновение (так чаще всего отвечали пользователи "Дзена" в возрасте от 55 лет), почти половина самореализуются в своем хобби. Почти для четверти людей хобби - смысл жизни. Кстати, среди ответивших так больше мужчин (и больше людей в возрасте от 55 лет)", - говорится в исследовании.

Среди наиболее популярных хобби были названы чтение (33%), музыка (24%), рукоделие (24%), кино (23%), путешествия (22%), компьютерные игры (почти 20%). Также почти 20% пишут картины, еще 8% любят настольные игры, 3% увлекаются хореографией и танцами.

В "Яндекс.Дзене" уточнили, что компьютерными играми увлекаются в три раза больше мужчин, чем женщин, в то время как рисование в три раза более популярно среди женщин. Среди необычных увлечений были названы алмазная мозаика, издание книг о родном крае, стендап, художественная татуировка, ролевые игры, 3D-моделирование, робототехника, флористика, геральдика, написание фанфиков, декупаж и пэчворк.

Согласно данным исследования, практически половина респондентов занимается хобби каждый день, 30% - 1-2 раза в неделю. Также половина участников опроса тратят на свои хобби до 10% дохода. Для каждого пятого опрошенного хобби обходятся бесплатно, в то же время почти 3% тратят на увлечения больше половины заработка. Уточняется, что среди тех, кто предпочитает увлечения, не требующие вложений, больше мужчин (23%), чем женщин (18%). В компании отметили, что почти две трети опрошенных начали заниматься своим хобби более пяти лет назад, 10% - в период пандемии коронавируса.

Большинство опрошенных (84%) сообщили, что находят информацию о своих хобби в блогах, 48% нашли хобби после совета от члена семьи или знакомого, 14% вдохновили социальные сети.

О желании завести хобби

Хотели бы завести хобби почти две трети из участников опроса, у которых его еще нет. 65% сообщили, что не нашли занятие по душе. 49% опрошенных считают, что завести увлечение поможет компания по интересам, 42% - интересные блоги по теме, еще четверть респондентов полагает, что помогут советы от друзей или знакомых.

Больше половины участников опроса, у которых сейчас нет хобби, но когда-то было, отказались от него из-за недостатка свободного времени, а 30% - из-за отсутствия свободных денег.

Об исследовании

"Яндекс.Дзен" провел опрос пользователей платформы с 30 июля по 13 августа, в нем приняли участие 3,4 тыс. человек.