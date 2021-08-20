В России в первом полугодии из-за утраты доверия были уволены 300 чиновников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Триста чиновников лишились своих должностей в первом полугодии в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.