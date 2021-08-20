{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России в первом полугодии из-за утраты доверия были уволены 300 чиновников

Как сообщили в Генпрокуратуре, зачастую такие решения принимаются по инициативе прокуроров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Триста чиновников лишились своих должностей в первом полугодии в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

Теги
Россия
Китай принял новый закон о защите персональных данных
Закон вступит в силу с 1 ноября
Читать полностью