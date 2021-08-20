Территория катания на курорте "Лагонаки" в Адыгее составит около 1 тыс. га

МАЙКОП, 19 августа. /ТАСС/. Территория катания на экокурорте "Лагонаки" в Республике Адыгея составит около 1 тыс. га. Об этом в ходе прямой линии в четверг сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Сформировали участки не в границах <…> биосферного полигона, а за границами биосферного полигона, где будет деревня. А территория катания, она будет располагаться на территории биосферного полигона, это будет более 1 тыс. га", - сказал Кумпилов.

Он также отметил, что в начале 1990-х годов республикой было передано около 18 тыс. га земель для создания заповедника. Глава республики также отметил, что никакой угрозы для экологии создание курорта не несет.

"Мы хотим создать экокурорт. Чтобы к нам приезжали гости, люди отдыхали, а это приводило бы к ситуации, когда у многих, кто занимается бизнесом, дело бы пошло", - акцентировал Кумпилов.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями Республики Адыгея на площадке Петербургского международного экономического форума. В рамках проекта предусматривается возведение 36 км горнолыжных трасс, снежного парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. С учетом мультипликативного эффекта ожидаемый рост ВРП Адыгеи составит 7%, будут созданы 2 тыс. рабочих мест.