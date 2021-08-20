Патрушев посетил ледовую арену "Байкал"

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил вопросы обеспечения безопасности в ходе подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий. В пятницу он посетил построенный в 2020 году иркутский ледовый дворец спорта "Байкал", где в октябре 2021 году состоится чемпионат мира по хоккею с мячом.

Секретарю СБ РФ продемонстрировали системы досмотра болельщиков, видеоконтроля, а также контроля температуры тела. Особый акцент был сделан на планировке выходов с трибун, которая позволяет не пересекаться потокам болельщиков в случае эвакуации, максимально быстро и централизовано покинуть здание ледового дворца.

Патрушев осмотрел саму многофункциональную ледовую арену, обратил внимание на уникальные сосновые опоры свода крыши, которые были изготовлены для этого проекта на заказ. Также ему продемонстрировали баскетбольную площадку, тренажерные залы и гимнастическую арену спорткомплекса.

В ходе посещения дворца спорта "Байкал" секретарь Совбеза обсудил с губернатором области Игорем Кобзевым вопросы резервного энергоснабжения, уделил внимание теме комфортного пребывания, тренировок и восстановления спортсменов.

Патрушев также посетил Центр управления перевозками Восточного полигона ОАО "РЖД", где ознакомился с процессом диспетчерского управления на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах. С заместителем гендиректора РЖД Николаем Федосеевым секретарь Совбеза обсудил вопросы безопасной эксплуатации подвижного состава, своевременного проведения ремонтно-путевых работ, организации работы и отдыха локомотивных бригад.