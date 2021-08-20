Синоптики предупредили о жаре до 37 градусов в УрФО

ТАСС, 20 августа. Синоптики прогнозируют жару без осадков и ветра в ряде регионов Уральского федерального округа 21 и 22 августа. Температура воздуха поднимется до 37 градусов выше ноля, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"21 и 22 августа в Свердловской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха ночью - 15-20 градусов выше ноля, днем - 31-36 градусов тепла. Ветер - неустойчивый слабый", - сообщили в Уральском гидрометцентре, уточнив, что сухая и жаркая погода сохранится до начала следующей недели в большинстве районов Свердловской, а также Курганской и Челябинской областей.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее объявил в Челябинской области штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. По 23 августа в отдельных районах региона ожидается сильная жара с максимальной температурой во второй половине дня до 36-37 градусов. Из-за жары в регионе ограничивают движение тяжеловесного транспорта на дорогах федерального значения.

Погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов ожидается и в Курганской области, в отдельных районах региона установится 36 градусов тепла, отметили в областном гидрометцентре. В Тюменской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и с дневной температурой до 36 градусов выше ноля. Ночью будет прохладнее, температура опустится до 11 градусов тепла, уточнили в Обь-Иртышском гидрометцентре.

Наименее жаркая погода ожидается в выходные на севере УрФО - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в обоих регионах 21-22 августа будут идти кратковременные дожди, также возможны грозы. Максимальная температура воздуха в ХМАО составит 33 градуса тепла, на Ямале - 27 градусов выше ноля.