В Ростовской области выделили 160 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с ковидом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить дополнительно 160 млн рублей на закупку лекарственных препаратов, необходимых для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

Во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев обратился к губернатору с просьбой выделить средства на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Глава регионального Минздрава отмечал, что выделенных на тот момент средств хватило бы на закупку лекарств на две недели.

"Во избежание дефицита лекарств от COVID-19 глава региона подписал распоряжение о выделении из областного бюджета свыше 160 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее на закупку медикаментов в регионе были направлены средства из федерального бюджета.

В связи с напряженной эпидситуацией в регионе Голубев также распорядился направить 68 млн рублей из областного бюджета на закупку дополнительных кислородных концентраторов и баллонов. "В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в области необходимо иметь в лечебных учреждениях достаточный запас медицинского кислорода", - цитирует губернатора его пресс-служба.

В Ростове-на-Дону, где ежедневно регистрируется наибольшее число заражений коронавирусом в регионе, стало известно об усилении контроля ношения масок в общественном транспорте. По данным пресс-службы администрации города, власти утроили количество групп, занимающихся мониторингом масочного режима.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 119 082, выздоровели после заражения 104 033 человека, умерли 5 689. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.