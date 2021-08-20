Черногория ужесточила условия въезда иностранцев из-за ухудшения эпидемической ситуации

БЕЛГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Черногория ужесточила условия въезда в страну для иностранцев в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Института общественного здоровья республики Игор Галич.

По словам Галича, с 21 августа иностранцы смогут въехать в Черногорию при выполнении одного из четырех условий. При себе должно быть свидетельство о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста или перенесенном коронавирусе или антигенном тесте, сданном не раньше чем за 48 часов. "С другой стороны, в Черногорию через границу и далее без всяких ограничений пропускаются граждане Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, [самопровозглашенного] Косова и Северной Македонии", - добавил Галич.

В стране вводится запрет на собрания на открытом воздухе более 50 совершеннолетних людей. Действие мер истечет 10 сентября.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является одной из худших в относительном выражении в Европе. С начала пандемии в Черногории, население которой составляет около 620 тыс., выявили свыше 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 662 человека умерли.