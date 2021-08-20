{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минприроды представило список пластиковых товаров, которые предлагается запретить

В ведомстве подчеркнули, что такое решение может быть принято только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Данный перечень был подготовлен компанией "Российский экологический оператор" (РЭО), рассказали ТАСС в министерстве.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

В список, который имеется в распоряжении ТАСС, вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

В министерстве подчеркнули, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

Альтернативная реальность

Список альтернативных видов товаров и упаковки уже подготовлен. Так, например, трубочки, мешалки, столовые приборы и ватные палочки из пластика предлагается заменить на бумажные, деревянные или другие материалы растительного происхождения. Блистерную упаковку предлагают заменить на бумажную.

От пакетов и пленки из полимерных материалов предлагается отказаться в пользу многоразовых изделий. Однако альтернатива к одному виду упаковки пока что не найдена. Речь идет о пластиковых капсулах от кофе.

О запрете

Глава Минприроды России Александр Козлов в пятницу сообщил, что министерство направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России.

В конце мая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки. По словам Абрамченко, этот запрет не приведет к росту цен.

Согласно новой концепции РОП, с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50% всего объема твердых коммунальных отходов, установлен стопроцентный норматив утилизации, а к 2030 году объем отходов, направляемых на захоронение, сократится вдвое. Для компаний, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будет установлен экологический сбор.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
Китай принял новый закон о защите персональных данных
Закон вступит в силу с 1 ноября
Читать полностью