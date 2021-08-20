Минприроды представило список пластиковых товаров, которые предлагается запретить

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Данный перечень был подготовлен компанией "Российский экологический оператор" (РЭО), рассказали ТАСС в министерстве.

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В список, который имеется в распоряжении ТАСС, вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

В министерстве подчеркнули, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

Альтернативная реальность

Список альтернативных видов товаров и упаковки уже подготовлен. Так, например, трубочки, мешалки, столовые приборы и ватные палочки из пластика предлагается заменить на бумажные, деревянные или другие материалы растительного происхождения. Блистерную упаковку предлагают заменить на бумажную.

От пакетов и пленки из полимерных материалов предлагается отказаться в пользу многоразовых изделий. Однако альтернатива к одному виду упаковки пока что не найдена. Речь идет о пластиковых капсулах от кофе.

О запрете

Глава Минприроды России Александр Козлов в пятницу сообщил, что министерство направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России.

В конце мая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки. По словам Абрамченко, этот запрет не приведет к росту цен.

Согласно новой концепции РОП, с 1 января 2022 года для упаковки, которая составляет до 50% всего объема твердых коммунальных отходов, установлен стопроцентный норматив утилизации, а к 2030 году объем отходов, направляемых на захоронение, сократится вдвое. Для компаний, которые не готовы утилизировать упаковку самостоятельно, будет установлен экологический сбор.