Более трети жилья в районе "Смартсити" под Новосибирском отдадут научным организациям

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Более 35% жилья в районе "Смартсити", который власти Новосибирской области планируют создать в наукограде Кольцово, планируется отдать научным организациям Новосибирска, сообщила вице-губернатор области Ирина Мануйлова в пресс-центре ТАСС в пятницу.

"Мы будем предусматривать определенный процент жилья, переданный в распоряжение наших институтов и университетов. Часть арендного жилья также будет предусматривать выделение тем, кто приедет на "СКИФ" [установка мирового уровня для проведения фундаментальных и прикладных исследований, центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов"], на "Вектор", в наши научные организации. Это будет от 35% до 55%, пока это предмет обсуждения", - сказала Мануйлова.

По ее словам, проект "Смартсити" одобрили в августе, его готовят вынести на областной совет по инвестициям. К проекту есть и большой интерес со стороны инвесторов, отметила она. Как сообщил мэр наукограда Кольцово Николай Красников, в связи со строительством в Кольцово ЦКП "СКИФ" власти предлагают увязать в мастер-плане зоны "Смартсити" и городка при "СКИФ". Увязав эти проекты, удастся создать крупную и перспективную зону внедрения.

Как сообщалось ранее, вся территория "Смартсити" будет занимать 803 га, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы построят ЦКП "СКИФ". В районе появятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долину Новосибирского госуниверситета. Кроме этого, предполагается социальная инфраструктура, в частности, строительство двух школ, детского сада, создание скверов и парков. В центре района на территории 5,4 га будет располагаться многофункциональный конгресс-холл, который, как сообщалось ранее, планируется сдать к 2023 году. Его ориентировочная стоимость, по оценке властей, составляет 1,5-2 млрд рублей.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе приступить к строительству служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "Смартсити". Создание района планируется начать уже в 2021 году, закончив первый его этап к 2024 году.