В Астрахани организовали карантинное общежитие для иностранных студентов

АСТРАХАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Карантинное общежитие для иностранных студентов, в котором они временно смогут проживать до получения результата ПЦР-теста, организовали в Астраханском государственном университете, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Начать учебный процесс в Астраханском госуниверситете с 1 сентября планируется в очном режиме при соблюдении мер санитарной безопасности. C 25 августа начнется заселение в общежития вуза. Прибывшие из-за рубежа студенты могут временно, до получения отрицательного ПЦР-теста, проживать в карантинном общежитии, для размещения в котором необходимо заранее уведомить вуз о дате и времени прибытия в Астрахань", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, после получения отрицательного теста все студенты продолжат очную форму обучения. На дистанционном обучении останутся только те студенты, которые в силу эпидемиологической обстановки по месту проживания не могут приехать в Астрахань из-за закрытых границ. В связи с напряженной ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе руководство университета рекомендует всем студентам, достигшим 18-летнего возраста и не имеющим противопоказаний, при заселении в общежития вакцинироваться.