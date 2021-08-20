Мэрия Новосибирска предоставила НГУ участок земли для строительства нового кампуса

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска выделила Новосибирскому государственному университету (НГУ) участок земли площадью 13,4 тыс. кв. м для строительства объектов нового кампуса, сообщается в постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локотя, имеющемся в распоряжении ТАСС.

17 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства РФ сообщил, что Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. По итогам отобраны восемь проектов, готовых к началу реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

"Постановляю: предоставить Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091485:25 площадью 13 444 кв. м", - говорится в постановлении.

Во время рабочей поездки в Новосибирскую область в начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета принято. Первый проректор НГУ Сергей Голушко позднее уточнил, что первую очередь корпуса сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года, строительство планируется начать не позднее февраля. В рамках первой очереди кампуса будет построен новый корпус физико-математической школы НГУ, новые общежития и новый досуговый центр.