Глава СПЧ поддержал инициативу по запрету использования 28 видов одноразовых товаров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал предложение Минприроды о введении запрета на использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России.

"Направление правильное, конечно, чем меньше будет пластиковых и неперерабатываемых, неразлагаемых продуктов, тем меньше будет загрязнение природы. У некоторых вызывают иронию ватные палочки, но речь идет о тех товарах и предметах, которые трудно перерабатывать", - сказал Фадеев в пятницу ТАСС, комментируя инициативу.

"Даже если они извлекаются из мусора, их перерабатывать трудно, зачем их тогда вообще использовать и изготавливать?" - добавил он.

Ранее Минприроды направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Речь идет, в частности, о ватных палочках.

В СПЧ действует постоянная комиссия по экологическом правам, которая занимается вопросами соблюдения прав человека на здоровую (благоприятную) окружающую среду и прав на достоверную информацию о состоянии природной среды. В 2019 году СПЧ предложил кабмину план поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли вплоть до полного отказа от них.