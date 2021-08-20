МВД Казахстана проведет проверку действий "языковых патрулей"

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана проведут проверку и дадут правовую оценку действиям так называемых языковых патрулей, видеоматериалы которых выложены на одном из каналов в YouTube. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МВД Казахстана.

"В адрес министерства внутренних дел поступил ряд обращений о проведении проверки и правовой оценке видеоматериалов, размещенных <...> в видеохостинге YouTube. В рамках рассмотрения данных обращений будет проведена соответствующая проверка и дана процессуальная оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих на указанных видеороликах", - информировали в МВД.

Как отметили в ведомстве, такая проверка требует проведения соответствующих экспертных исследований "для установления в содержании видеоматериалов противоправного контента, что в свою очередь занимает определенное время".

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики.

Позже первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что такие прецеденты недопустимы и возмутительны.