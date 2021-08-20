В Новосибирской области создадут акселератор в сфере сельского туризма

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Акселератор в сфере агротуризма планируют создать в 2022 году в Новосибирской области, которая ранее вошла в рейтинг 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России. Акселератор объединят информацию о сельских туристических маршрутах и впоследствии сформирует группы отдыхающих для путешествия по ним, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

"Акселератор - это система сбора и распространения информации, прежде всего. И, плюс, вторичная история после реализации первого этапа - это естественно формирование туристических групп. Это начало большого пути со стороны некоммерческих организаций по реализации системной работы по внутреннему туризму", - сообщила Шибаева.

Она уточнила, что в первую очередь акселератор будет содержать информацию о существующих в регионе туристических маршрутах в сельской местности. Авторы проекта, по словам Шибаевой, будут собирать информацию о маршрутах у местных жителей и муниципальных властей. Проект поддержали грантом из бюджета Новосибирской области. Его инициатором выступает центр поддержки сельских инициатив "Живая Земля". Акселератор также нацелен на то, чтобы объединить фермеров, туроператоров и организаторов мероприятий в сельской местности для создания мест притяжения путешественников на базе хозяйств. Шибаева пояснила, что реализация проекта начнется с 1 октября 2021 года и закончится в конце 2022 года.

Ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что перспективным направлением для Новосибирской области является развитие сельского туризма. В 2021 году власти Новосибирской области планируют увеличить сократившийся в период пандемии турпоток в два раза - с 538 тыс. до 1,1 млн человек. Это позволит региону вернуться к показателям 2019 года. До 2020 года поток иностранных туристов в области ежегодно рос на 20-50%, за четыре года показатель вырос более чем в два раза.