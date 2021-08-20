Вузы РФ предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что вузы РФ предоставят возможность сделать прививку от коронавируса иностранным студентам, которые изъявят такое желание.

"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание [сделать прививку] - российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам будет разрешен въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время.