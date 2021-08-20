Центр Чумакова ведет переговоры по одобрению "Ковивака" в странах Азии и Америки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины "Ковивак" в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки, но пока никаких конкретных договоренностей нет, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины "Ковивак" как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее", - сказал он.

Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса "Ковивак". Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте регулятора. Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины "Ковивак".

"Ковивак" - это цельновирионная вакцина. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.