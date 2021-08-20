В Минпросвещения заявили, что более 62% родителей довольны организацией питания в школах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Качество организации горячего питания российских школьников устраивает 62,5% родителей, сообщил в пятницу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Первые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%. У нас при министерстве работает центр мониторинга горячего питания, и недавно мы провели соответствующий опрос перед началом учебного года: положительную оценку показали уже 62,5% родителей", - сказал он на I Всероссийском родительском форуме по школьному питанию.

Министр подчеркнул, что еще предстоит работа над качеством. "Мы не останавливаемся на достигнутом. И я уверен, что этот форум выявит определенные вопросы, которые нам следует учесть в следующем учебном году, чтобы этот показатель - 62% - еще увеличить", - заметил он.

Ведомство продолжит контроль качества школьного питания. "Я напомню, что для всех родителей в новом учебном году продолжают работу горячие линии по вопросам контроля за питанием. Они существуют в регионах, есть и федеральная горячая линия, напомню ее телефон: +7 (800) 200-91-85. Также есть специальный раздел по вопросам школьного питания на сайте госуслуг. Отмечу, что все обращения и комментарии, которые туда направляются, ложатся на стол министров субъектов РФ и в обязательном порядке даются те или иные комментарии", - сказал Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

I Вcероссийский родительский форум по вопросам школьного питания проходит 19 и 20 августа в Саранске, для участия в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме планируют обсудить вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов и другие.